Genoa-Lecce, l’arbitro è il signor La Penna di Roma 1

Sono state comunicate le designazioni degli ufficiali di gara per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia.

L’incontro tra Genoa e Lecce allo stadio Ferraris, in calendario sabato alle 21:15, è stato affidato alla direzione dell’arbitro Federico La Penna, esponente della sezione Aia di Roma 1. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Stefano Alassio e Gianamattia Tasso, affiliati rispettivamente ai distretti arbitrali di Imperia e La Spezia. Le funzioni di quarto ufficiale verranno espletate da Francesco Fourneau, tesserato nella sezione Aia di Roma 1. In questo turno non è prevista la video-assistenza arbitrale. Appuntamento dunque per il primo impegno ufficiale del Grifone.