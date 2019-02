Genoa-Lazio, prevendita aperta per la sfida di domenica prossima

E’ iniziata al Ticket Office del Genoa Museum and Store, aperto pure sabato e domenica (h. 10-19), la prevendita per la partita con la Lazio, valida per la 24ma di campionato e in calendario domenica 17 febbraio allo stadio Ferraris (ore 15). Presso il punto vendita ufficiale del club, in via al Porto Antico 4, sono in corso le speciali promozioni per San Valentino e, domenica, si potrà assistere, previa prenotazione alla Fondazione Genoa, alla diretta della partita con il Bologna su maxischermo.

Non sono in vigore restrizioni per questa partita. I titoli di accesso saranno acquistabili da lunedì (giorno di chiusura del Ticket Office) anche presso le ricevitorie Ticketone e on-line su www.ticketone.it. Questi i prezzi base (*tariffa Under 16): Tribuna Inferiore Centrale: 80 euro (*40), Distinti: 30 euro (*15), Gradinata Sud: 20 euro (*10), Settore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti: 20 euro (*10). I biglietti ospiti sono acquistabili pure dai non titolari di tessera del tifoso.