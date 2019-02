Genoa-Lazio, Prandelli: Lottato con spirito

Due pareggi e due vittorie in questo ciclo di partite. Il piatto sorride al Genoa e a mister Prandelli.

Tre punti con la Lazio che sono manna dal cielo, ma soprattutto il frutto del lavoro e di uno spirito di squadra che cresce partita dopo partita. “Nel primo tempo non siamo andati male. Eravamo però meno convinti e avevamo difficoltà ad accorciare sulle seconde palle. Nella ripresa si è vista tutta la voglia di ribaltare il risultato. A livello di atteggiamento abbiamo fatto uno scatto in avanti, al di là dei cambi che hanno permesso di inserire giocatori con determinate caratteristiche. Ora dobbiamo insistere per allontanarci dalla zona pericolosa, ricercando sempre la continuità e con un passo diverso a livello mentale. Non possiamo più tornare indietro. Il pubblico è stato straordinario, la gradinata fantastica. Se stiamo tutti uniti si crea un’alchimia magica tra campo e spalti”.