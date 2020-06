Genoa, la truppa di Nicola al lavoro sulla tattica

Motori a tutta verso la sfida con il Parma, ‘bestia nera’ negli ultimi incroci di campionato.

Al Centro Sportivo Gianluca Signorini, tirato a lucido con il restyling durato mesi e gli interventi periodici di sanificazione, il team sta proseguendo l’iter di avvicinamento alla sfida con i ducali, che si disputerà a porte chiuse per le misure di sicurezza imposte dalla situazione. In questa seconda parte della settimana, Didi Nicola e lo staff stanno implementando il focus sulla componente tattica proprio nell’ottica del ritorno al Ferraris. Alle porte bussano addestramenti specifici, riunioni tecniche e le prove con le partitelle tematiche. Il puntiglioso lavoro eseguito sotto l’aspetto fisico, per recuperare un grado idoneo di condizione, verrà corroborato dagli impegni ufficiali. Giornata di compleanni per tanti ex (Pantaleoni, Floro Flores, Montella, O.Tacchi) e per un ‘mastino’ della rosa attuale, Adama Soumaoro (23). Joyeux anniversaire!