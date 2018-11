Genoa, la Nord nel derby omaggia i suoi Eroi

La partita. E lo spettacolo del pubblico e delle coreografie. Come pagare un biglietto e assistere a due spettacoli in uno. Un omaggio alla Storia.

Ai 125 anni compiuti dal Grifone. A una passione che si tramanda da generazioni. In questo derby i tifosi rossoblù hanno aggiunto un’altra puntata al ricco campionario di show etichettati in occasione delle stracittadine. Ecco allora nella Nord le gigantografie di cinque giganti che hanno fatto la storia del Genoa: Spensley, Barbieri, De Prà, Signorini, Scoglio. A spiccare in un mare di cartoncini rossi e blu con uno striscione in basso di richiamo. Nei Distinti altri personaggi raffigurati in un grande disegno: Branco, Rossi, Pruzzo, Milito e Boselli. Altri degli eroi senza tempo. Un lavoro che ha richiesto settimane e strappato applausi a scena aperta.