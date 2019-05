Genoa, la carica di Preziosi alla squadra

Come mercoledì anche oggi al Centro Signorini è arrivato il presidente Preziosi per testimoniare la propria vicinanza alla squadra e mister Prandelli, alla vigilia di una partita determinante nella lotta salvezza come quella con il Cagliari. I provini a cui sono stati sottoposti i giocatori in dubbio hanno dato esito positivo. Tutti convocati. Restano fuori dalla lista i lungodegenti oltre ai convalescenti Mazzitelli, Lazovic e allo squalificato Romero. In campo i giocatori sono stati sottoposti a un lavoro meticoloso. Dopo esercitazioni e partitella i giocatori sono rientrati nel ritiro dove si trovano da giovedì. Questi gli elementi a disposizione: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Bessa (24), Dalmonte (26), Pereira (32), Lakicevic (33), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97), Schafer (99).