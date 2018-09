Genoa, Kouamé: Vittoria sofferta con il Bologna

Il primo giocatore del Genoa a parlare al microfono di Dazn. Nella prima partita del club più antico in Italia trasmessa dalla neonata piattaforma tv. Le emozioni di una vittoria sofferta ma meritata. Le emozioni di aver segnato al debutto in A contro l’Empoli. Le emozioni di essere diventato papà domenica. Tutto nel giro di poche ore, giorni, settimane. Il tempo scandisce accelerazioni. “Non è stato facile prendere i tre punti” ha detto a botta calda Cristian Kouamè. “Non abbiamo mollato e abbiamo cercato la vittoria con tutte le nostre forse. Bravo Piatek. L’ha risolta con un gran tiro. E complimenti ai compagni”.

Finita la partita è volato alla velocità della luce via dallo stadio. Troppa la smania di prendere per mano quell’adorabile fagottino, Michael Joah per il resto della sua vita. Certo che dopo un avvio alla portata come calendario, il Genoa si troverà di fronte domenica la Lazio. Una delle big del torneo. Gli stimoli non mancheranno. “A livello di concentrazione e attenzione, dobbiamo ripartire da quello che si è visto con il Bologna. Solo restando umili possiamo fare tesoro della lezione subita con il Sassuolo. Non so cosa fosse successo. Abbiamo sbagliato, sì, non eravamo i soliti”.