Genoa, Kouamè secondo in serie A per duelli aerei

L’attaccante Christian Kouamè, alla sua prima stagione con il Grifone e in Serie A Tim, è risultato essere il secondo giocatore del massimo campionato per numero di duelli aerei vinti.

Sono stati 5.2 gli interventi riusciti monitorati di media in ogni incontro dal nazionale ivoriano. E’ un dato inferiore solo al primatista del Cagliari, ex Genoa, Leonardo Pavoletti irraggiungibile con il punteggio accumulato di 7.4. Terzo in questa graduatoria risulta il centravanti del Bologna, Federico Santander, che si è fermato a 5.1. Kouamè è nei top-10 pure in un’altra graduatoria. E’ il settimo giocatore infatti per numero di falli subiti dalle squadre avversarie. In media 5.2 in ogni match.