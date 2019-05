Genoa, otto Grifoni convocati nelle nazionali

Raduni nelle selezioni nazionali per otto giocatori. Oltre a Pezzella già al lavoro con l’Italia Under 21 in vista dell’Europeo, la tornata di impegni è voluminosa con tante partite alle porte.

Per Pandev l’agenda prevede le gare della Macedonia con Polonia e Austria (7 e 10 giugno). Radu aspetta i match della Romania con Norvegia e Malta (7 e 10). Zukanovic si allena per le partite della Bosnia-Erzegovina contro Finlandia e Italia (8 e 11 giugno). La Danimarca di Lerager scenderà in campo contro Irlanda e Georgia (7 e 10).

Lazovic con la Serbia è atteso dalle sfide con Ucraina e Lituania (7 e 10).

Sanabria con il Paraguay se la vedrà con Honduras e Guatemala (5 e 9). Infine Vodisek con la Slovenia U.21 incrocia Svizzera e Georgia (7 e 10).