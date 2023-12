Genoa-Inter Serie A 2023: formazioni e dove guardare la partita in tv

Stasera, venerdì 29 dicembre, al Luigi Ferraris, alle ore 20.45, si terrà il match Genoa-Inter, valido per la 18ª giornata di Serie A, l’ultima del 2023 nel girone d’andata.

Il Genoa si posiziona al 13° posto con 19 punti, mentre i nerazzurri sono in testa alla classifica con 44 punti.

Gli uomini di Gilardino scenderanno in campo con l’intera rosa a disposizione, incluso Retegui. Dall’altra parte, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro e Dimarco, entrambi infortunati, ma recupera Dumfries.

Dove Guardare Genoa-Inter in TV o Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile sul canale 214 del satellite. Per la visione su TV, è possibile connettere la smart TV a internet e accedere all’applicazione della piattaforma.

Se non si dispone di una smart TV, è possibile installare l’app su console da gioco come Playstation, Xbox o su dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

Per gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ, il match sarà visibile anche sui canali Zona DAZN attivabili con un costo aggiuntivo sull’abbonamento.

Per lo streaming, DAZN offre la visione anche sul proprio sito ufficiale, accessibile da PC o dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Genoa-Inter, Gilardino nella conferenza pre partita

Alberto Gilardino in conferenza stampa: “Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, al top in Europa nella fase difensiva e con un allenatore molto bravo. Non possiamo permetterci di abbassare il nostro approccio, anzi continuare come fatto nelle ultime due gare. I ragazzi vogliono un risultato positivo anche contro l’Inter. Importante sarà l’impatto e l’atteggiamento nei duelli della partita oltre a portare la sfida sull’ardore agonistico perché nel palleggio loro hanno più qualità. Anche senza Lautaro hanno grandissime alternative in attacco. Noi dovremo essere perfetti”

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson; Ekuban. All. Gilardino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

Chi arbitra Genoa-Inter

La terna arbitrale e Var di Genoa-Inter è cosi composta:

Arbitro: Doveri

Assistenti: Bercigli-Perrotti

IV ufficiale: Piccinini

VAR: Irratti-Miele