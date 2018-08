Genoa, ingresso libero per i tifosi abbonati in Coppa

Fine dell’attesa. Tutti ai propri posti. Sabato sera il Genoa si presenta al pubblico del Ferraris nella prima partita ufficiale.

La vetrina è data dall’esordio in Coppa Italia, nel quadro del terzo turno eliminatorio, contro la vincente del match tra Lecce e Feralpi Salò. Martedì si conoscerà il nome dell’avversario. Quel che è certo è l’orario (21:15) in cui l’incontro avrà inizio. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Serie A nella giornata di oggi.

Gli abbonati 2018/19 avranno libero accesso allo stadio in questa circostanza, previa semplice presentazione della Dna Genoa su cui è stato caricato l’abbonamento e con un documento d’identità a portata di mano. Un motivo in più, per chi non avesse ancora ottemperato, per acquistare in questi giorni l’abbonamento, secondo le modalità in vigore, al Ticket Office del Genoa Museum and Store aperto tutti i giorni, lunedì escluso, in orario continuato 10-19.

A partire dalla giornata di domani, martedì 7 agosto (ore 10), avrà inizio per i non abbonati la prevendita dei singoli biglietti, per la gara di Coppa Italia, presso il Ticket Office del GMS al Porto Antico, nelle ricevitorie Listicket autorizzate e sul sito www.listicket.com. Questi i prezzi base (*tariffa ridotta 8-16 anni): Gradinata Nord, Sud, Distinti, Settore Ospiti: 10 euro; Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 30 euro (*15 euro).