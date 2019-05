Genoa, il Grifone prepara gli artigli per la salvezza

Ripartire con più forza che mai. Diritti alla meta della salvezza! A due giornate dal termine il Vecchio Grifone, tra i primi dieci club per media-spettatori nei match interni, parte da una posizione di vantaggio nella corsa alla permanenza in Serie A. Lo dicono i punti in classifica. E forse pure il calendario correlato agli ultimi 180 minuti, più recuperi, da affrontare nelle partite che restano. Al bando i vittimismi. Petto in fuori. E fuori tutte le energie a partire da una positività contagiosa che può e deve permeare l’ambiente, a incominciare dalla squadra in crescita a livello di prestazioni e desiderosa di sfoderare, sabato con il Cagliari (ore 18), una prova di spessore come altre volte di recente. E’ il momento di blindare il bene comune. Il patrimonio di storia, passione, ideali che il club più antico in Italia rappresenta.