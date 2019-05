Samp-Empoli, Giampaolo: Sono arrabbiato

Marco Giampaolo è contrariato al termine della sconfitta con l’Empoli ma prova ugualmente ad analizzare la prestazione offerta dalla squadra.

«Partita equilibrata, ma loro avevano l’obbligo di vincere per continuare ad alimentare le speranze di salvezza. Hanno avuto una tenuta mentale migliore della nostra, complice una Sampdoria non tra le migliori della stagione. Sono arrabbiato: così non va».

Ordinario. «Se ti limiti a fare l’ordinario – ripete Giampaolo -, ti appiattisci e il salto di qualità non lo farai mai: è questo che io contesto e cerco di combattere. Servono armi e soluzioni per farlo: il gruppo ha fatto un ottimo campionato e con gli occhi di tre anni fa questo piazzamento sarebbe ritenuto un grande risultato. Ma ci siamo guadagnati questa credibilità e oggi essere questi è considerato normale. Per questo dico che bisogna andare al campo ogni giorno per migliorarsi, per mettere dei nuovi mattoncini».