Genoa, il giornalista Dario Vassallo rivela: Esiste un preliminare di vendita del Grifone 

La bomba esplode quando meno te lo aspetti. Venerdì sera, trasmissione TV dal titolo “Dario di Calcio” sull’emittente Antenna Blu.

Consueti discorsi su Genoa e Sampdoria, ospiti in studio chi scrive ed i colleghi dell’emittente Franco Avanzini, Carlo Dellacasa e Beppe Nuti.

Quando a sorpresa il conduttore della trasmissione, il noto giornalista Dario Vassallo, rivela: “Da alcune settimane ma c’è chi dice addirittura dal mese di marzo, è stato firmato presso uno studio legale milanese un preliminare per la cessione del Genoa Cfc. Il costo dell’operazione andrebbe divisa in due.

Una cifra pattuita per il presidente Enrico Preziosi (in pratica una buona uscita) e un’altra propria per la società”. Vassallo, conosciuto nell’ambiente giornalistico come persona affidabile e non portata a boutade a sensazione, parla con documenti alla mano.

“Conosciamo sia il nome dell’avvocato dello studio milanese, sia il nome del possibile acquirente. Non è nostra intenzione – precisa il giornalista – rivelarne nome e cognome, per non inficiare o far cadere un possibile accordo definitivo. Posso dire soltanto che si tratta di un imprenditore del Sud Italia che opera nel campo petrolifero di famiglia abbiente. Il suo patrimonio è valutabile attorno ai 14 miliardi di dollari, ed è inoltre legato ad un forte fondo americano”.

La notizia, sicuramente una bomba, è stata ripresa da Genoanews1893, dove il giornalista Franco Avanzini ha scritto: “Non sappiamo se, quanto aveva riferito lo stesso numero uno Enrico Preziosi qualche giorno fa in merito ad una possibile trattativa, si riferisse proprio a questa situazione. Evidentemente non è stato dato il nominativo dell’imprenditore in quanto i preliminari non sempre vanno a buon fine e quindi il tutto, come nato, potrebbe saltare improvvisamente. Sappiamo soltanto che il possibile acquirente del Genoa Cfc sta cercando di entrare nel mondo del calcio per rifarsi una “verginità” da alcuni problemi avuti in passato”.

In effetti Preziosi, apparso stanco negli ultimi giorni come mai in passato, la domenica della salvezza trilling del Grifone aveva dichiarato: “Mi vedo lontano dal Genoa nel prossimo futuro”. Che si riferisse proprio alla trattativa di cui Dario Vassallo ha rivelato l’esistenza? Una cosa è certa: questa volta non si tratta di qualcuno che vuole farsi pubblicità gratuita sulle spalle del vecchio Grifone; c’è qualcosa di più, di concreto.

Dopo la trasmissione di venerdì 31 maggio, si è scatenata la caccia al possibile acquirente del Genoa; e tantissimi si sono messi alla ricerca su internet della puntata di “Dario di calcio”. In società, giustamente tacciono. Che sia la volta buona? La serietà della fonte non è da mettere in discussione. I genoani sperano.

Franco Ricciardi