Genoa, ieri ripresa dei lavori: Grifone tra chi corre di più

Rush finale. Il Genoa è tornato ieri ad allenarsi al centro sportivo Gianluca Signorini per preparare la trasferta che lo vedrà impegnato domenica allo stadio Olimpico di Roma. Nella quint’ultima sfida della stagione l’avversario sarà la Lazio (fischio d’inizio ore 12.30; diretta su Dazn). La squadra di Simone Inzaghi è sesta in classifica e reduce dalla vittoria casalinga contro il Milan.

Ieri pomeriggio, al Pio di Pegli, la squadra al completo ha ripreso gli allenamenti alla guida del tecnico Davide Ballardini e del suo staff. Allenamenti personalizzati con una particolare attenzione per i giocatori che sono scesi in campo sabato pomeriggio nella gara vinta 2-0 al Ferraris contro lo Spezia.

La seduta collettiva è iniziata con il riscaldamento tecnico, per proseguire con esercitazioni incentrate sui possessi palla, successivamente una partitella “a pressione”, per lavorare sull’intensità, in campo ridotto e per chiudere lavoro atletico. Così il Grifone si prepara alle ultime cinque tappe della stagione, un campionato caratterizzato fin qui anche da un dato statistico pubblicato ieri: in media il Genoa percorre a partita 111,01 chilometri. Solo tre squadre hanno fatto di più: Inter, Lazio e Napoli.