A Genova taxi gratis per andare a donare il sangue

La Cooperativa Radio Taxi Genova ha aderito alla campagna nazionale “L’albero del sangue non esiste”

A Genova, giovedì 29 aprile, chi vorrà donare il sangue potrà utilizzare gratuitamente il servizio taxi per raggiungere i centri trasfusionali della città, nella fascia oraria tra le 8 e le 11 del mattino, secondo il regolamento della propria struttura sanitaria di riferimento.

Per prenotare il taxi sarà necessario chiamare il numero 346-8004680 della Cooperativa Radio Taxi Genova che ha aderito alla campagna nazionale “L’albero del sangue non esiste”, lanciata dall’associazione di volontariato “Tutti taxi per amore” per rispondere alla richiesta di United – Unione Nazionale per le Anemie rare, la Talassemia e la Drepanocitosi.

L’iniziativa si svolge in 19 città italiane, fra cui Genova.