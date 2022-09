Genoa, Hefti: Dobbiamo lavorare per segnare di più

Il terzino elvetico del Genoa Hefti fa il punto in questa sosta di campionato per le Nazionali.

“Abbiamo fatto una buona preparazione e in Coppa Italia abbiamo fatto bene . Dopo non ci sono state partite facili. Gli avversari sono forti, noi dobbiamo fare meglio come squadra e ci sono alcuni punti in cui dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare la nostra idea di pressing e farlo tutti insieme al 100%. Dobbiamo fare di tutto per creare buone occasioni da gol in partita, avere un fluente possesso palla per creare più occasioni da rete chiare per segnare di più”.

“E’ importante che tutta la squadra corra tanto e bene. E’ normale che in una squadra ci siano tanti profili differenti: chi corre di più, chi ha più qualità con il pallone e io penso che dobbiamo tirare fuori il meglio da ognuno di noi. E’ importante che ognuno di noi giochi con tanta intensità nel pressing dando il 100%. Non ti so dire quanto corra io. I numeri sono numeri, certo, sono importanti ma alla fine conta il giusto mix fra i vari profili e avremo più possibilità”.