Cessione Samp, dubbi sull’interesse della famiglia Al Thani

Nonostante i sogni dei tifosi l’interesse di Al Thani sulla Samp desta alcuni dubbi sulla solidità della trattativa.

La sua “lettera” tradotta dall’arabo e consegnata alle agenzie di stampa, fra intermediari fumosi e voci su un acquisto imminente, non rispetta certo i criteri previsti per intavolare una trattativa seria. Acquistare oggi la Sampdoria non significa solo mettere subito sul piatto una quarantina di milioni per prendere possesso del club, ma anche rilevare un debito societario ben strutturato, a patto di rispettare precise garanzie. Per soddisfare la fiducia degli istituti di credito coinvolti, servono infatti soggetti all’altezza e di comprovata onorabilità. Come accade oggi, appunto, con questo CdA.