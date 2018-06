Genoa, Grifone punta sugli ex Sturaro e Mandragora

Il Genoa si vuole rifare il look a centrocampo, reparto dove spesso è stato in sofferenza nella scorsa stagione e dove rischia di non vedere riconfermato Bertolacci, in prestito dal Milan è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro.

Connesse alla trattativa che ha portato Perin alla Juventus il Grifone sta cercando di convincere la Vecchia Signora a cedere due dei suoi gioielli.

Entrambi prodotti del vivaio rossoblu, Sturaro e Mandragora porterebbero qualità e freschezza alla mediana di Ballardini per una stagione importante.

La trattativa è appena abbozzata e resta da vedere quanta disponibilità alla cessione arrivi dai Campioni d’Italia.

fc