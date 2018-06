Sestri Levante: Valentina Ghio è sindaca, senza ballottaggio

Non c’è bisogno del ballottaggio, a Sestri Levante. Valentina Ghio ha ottenuto il 52,08% delle preferenze. La sindaca uscente è la più forte, in un momento dove la sua parte politica ha pochi consensi.

Ghio è confermata sindaco di Sestri Levante, ottenendo il 52,08%, pari a 5.196 voti, con il principale avversario, Gian Paolo Benedetti, al 38,37%, ovvero 3.819 voti. Movimento 5 Stelle in netto calo rispetto alle politica, con i 6,43% di Fabio Sturla, mentre Denise Baldi e “Potere al Popolo” ottengono il 2,99%.

La valutazione del riconfermato sindaco di Sestri Levante: “Hanno contato le cose fatte in questi anni e l’impegno profuso solo per il bene della città”. «C’era il dubbio di passare o meno al primo turno». Spiega Valentina Ghio, commentando il risultato elettorale, con lo sguardo alle previsioni della vigilia.

«Ero convinta di avere consenso – spiega emozionata Ghio – ma non così tanto da passare al primo turno anche perché la situazione della politica nazionale la avevamo vista». Quanto alle ragioni della vittoria netta, continua: «Hanno contato le cose fatte, oltre al supporto di tutte le persone che in queste settimane hanno lavorato per trasmettere alla gente quello che avevamo fatto e volevamo fare.

La gente ha percepito, alla fine, il grande impegno profuso in maniera del tutto disinteressata in questi anni, solo per il bene della città. Ora cercheremo subito di attuare il programma per il quale mi sono ricandidata». ABov.