Genoa, Grifone caldo: tra poco il match salvezza con la Spal

Un match chiave in questo finale di campionato. E’ stata una mattinata regolare nel ritiro che ospita la squadra, proiettata mentalmente sulla sfida con la Spal. Non si è tenuto, come da programma, il risveglio neuro-muscolare sulla terrazza dotata di campetto. Il tecnico Nicola ha preferito lasciare liberi i giocatori, in attesa di alzare la pressione nelle ore che rimangono. L’ultimo breefing tra lo staff e i ‘ragazzi’ è fissato prima del trasferimento al Ferraris. Da protocollo in vigore, arriveranno per primi gli ospiti poco dopo le 15:30. Dieci minuti dopo arriverà il Grifone. Allo stadio saranno presenti poco meno di 400 persone, in rappresentanza delle categorie di addetti ai lavori autorizzati