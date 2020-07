Spezia, Acampora: Ora testa al match con il Livorno

Per la prima volta nel ruolo di regista con la maglia dello Spezia, Gennaro Acampora ha dimostrato di essere pronto a svolgere anche questo ruolo con grande qualità: “Sicuramente a Spezia è stata la prima volta che ho giocato in questo ruolo, ma gia a Chiavari lo avevo ricoperto con buoni risultati. Quindi ero tranquillo e sapevo cosa avrebbe voluto il mister da me e devo dire di essere contento per come ho affrontato la gara in questa posizione. Venivamo da due sconfitte pesanti, soprattutto quella contro il Pisa in casa che aveva un po’ destabilizzato l’ambiente ma non lo spogliatoio, da sempre rimasto concentrato per la prossima partita. A Frosinone un punto era sicuramente alla portata, ma purtroppo è andata così. Questa sera ci tenevamo molto a far bene, perché era importante tornare a fare in punti, a maggior ragione nel nostro stadio.

Noi sappiamo che dobbiamo fare una corsa finale dando tutti noi stessi, dovremo cercare di guadagnare più punti possibile mantendoci concentrati partita dopo partita.

Andremo a Livorno consapevoli che ci aspetterà un’altra battaglia, come del resto sono tutte le gare di Serie B. L’importante sarà fare un’altra grande prestazione e il risultato di conseguenza non potrà che arrivare, la squadra sta bene e anche questa sera l’ha dimostrato. La forza di questa squadra è l’unione, chiunque venga schierato sa farsi trovare sempre pronto, e questo significa che siamo all’interno in gruppo vero, in cui tutti si aiutano e lottano per un comune obiettivo”.