Genoa, gli auguri di Milito al mister Thiago Motta

Qui Baires, a voi Genova. Con gli auguri di ritrovare la rotta perduta. Piovono assist per andare in gol a parti rovesciate. Tra i messaggi custoditi sul telefonino, a mezzo stampa o sui social, il neo tecnico Thiago Motta ne ha trovato uno che gli ha fatto particolarmente piacere. Firmato dal Principe Diego Milito, ds del Racing Avellaneda. Passano gli anni, cambiano i ruoli. “Thiago è l’uomo per risollevare il Genoa” racconta l’ex attaccante. “Porta con sé un patrimonio di esperienze di altissimo livello, avendo conosciuto allenatori straordinari e frequentato spogliatoi di campioni. Era un allenatore già quando giocava. Spero di venire al Ferraris molto presto per salutare lui e i tifosi. In maglia rossoblù abbiamo vissuto emozioni straordinarie”.