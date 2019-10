Genoa, presentato Thiago Motta: Ho le idee molto chiare

Un personaggio a tutto tondo conosciuto nel mondo. Per l’esordio con il Brescia arriveranno anche inviati e troupe dall’estero per la prima di Thiago Motta sulla panchina del Grifone. A latere della conferenza ufficiale a Villa Rostan introdotta dall’ad Alessandro Zarbano, Sky e Dazn hanno fatto a gara per collegamenti live e speciali.

“Il Genoa lo salviamo con l’aiuto di tutti. Sono sempre stato critico con me stesso e su tanti aspetti, ma sono convinto che abbiamo le qualità per uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Mi aspetto molto da ogni giocatore. Ho le idee chiare sulla strada da prendere e le idee da portare avanti. Allo stadio mi aspetto un’accoglienza positiva, non per me ma per la squadra che ha bisogno di essere sostenuta. So cosa significhi essere un giocatore di un club importante come il Genoa e ringrazio tutti, a partire dal presidente, per questa fantastica opportunità”.