Genoa, giornata di riposo per la truppa rossoblu

Ultima pausa prima della volata verso il campionato. Iniezione di energia in vista del taglio del nastro. Mister Maran ha indetto una giornata di riposo dopo la trasferta a Parma per l’amichevole con i crociati. Da domani Pandev e compagni si ritroveranno al ‘Signorini’ per preparare l’esordio stagionale, che vedrà il Grifone affrontare al Ferraris il neo-promosso Crotone della vecchia conoscenza Stroppa. Nel frattempo proseguono i summit, in sede e non. Tra mercato e questioni organizzative per l’inizio della Serie A TIM 20/21, c’è fermento a Villa Rostan. Dalla composizione della rosa sino ad arrivare alle novità grafiche, il mondo rossoblù si sta tirando a lucido per la ‘prima’.