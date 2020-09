Una giornata da Genoa. Al Ferraris dove sono state eseguite dal team le prove per la partita con il Crotone. Dietro le scrivanie con i dirigenti appesi ai telefoni e connessi ai computer, per alimentare le news sulla campagna acquisti e cessioni. A Marassi, alle ore 15 spaccate, il tecnico Maran ha dato il via alla seduta dell’ante-vigilia. Nel cerchio di centrocampo, sullo sfondo dei bandieroni con i nomi degli abbonati 2019/20, l’allenatore ha illustrato il programma imbastito su tattica, partitelle, palle inattive. Un’occasione per prendere le misure al terreno e, per i nuovi, confidenza con lo stadio, l’ambiente e lo spogliatoio. Sono ore bollenti intanto per chi opera sul mercato. Tra arrivi paventati e dettagli da limare, i lavori procedono sulla base dei tempi che richiedono.