Genoa-Frosinone 1-0, continua la striscia positiva di Gilardino

Il Genoa vince il big match contro il Frosinone e prosegue la striscia positiva di risultati dell’era Gilardino.

Il Grifone parte forte e recupera palla molto alto. Su calcio d’angolo Bani spizza di testa e Gudmusson sul secondo palo insacca al ’21 del primo tempo sbloccando il match.

Al ’36 occasione Frosinone con la conclusione a giro di Insigne dal limite dell’area, volo di Semper a respingere quindi Garritano prova a servire il meglio piazzato Mulattieri ma intercetta la difesa. Probabilmente c’era un offside non fischiato.

Nel finale ancora reazione Frosinone: su cross basso dalla fondo in area Boloca conclude in scivolata da due passi, salva Strootman sulla linea e sul tentativo di tap in di Garritano salva Hefti in angolo.

La ripresa si snocciola con lo stesso copione del primo tempo.

Ad inizio ripresa punizione di Jagiello, traiettoria a mezz’altezza ma a centroarea la difesa libera, qualche istante più tardi ci prova con il collo dal limite Aramu ma tra le braccia del portiere.

Squadre che ci provano ma c’è parecchia intensità e meno occasioni dentro l’area di rigore.

Nel finale su conclusione dal limite del Frosinone palla in area sul ginocchio e poi braccio di Ilsanker. Proteste degli ospiti e VAR a lavoro ma non c’è rigore, sembra giusta la decisione visto che il pallone ha toccato prima il ginocchio

TABELLINO

GENOA (4-3-2-1): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Strootman (dal 28′ st Sturaro), Frendrup, Jagiello; Gudmundsson (dal 46′ st Yalcin), Aramu (dal 48′ st Ilsanker), Coda (dal 28′ st Puscas). A disposizione: Agostino, Vodisek, Boci, Vogliacco, Galdames, Ilsanker, Lipani, Palella, Sturaro, Puscas, Yalcin, Yeboah. Allenatore: Gilardino.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Smzyminski (dal 25′ st Oyono), Ravanelli, Cotali; Mazzitelli, Boloca, Rohden; Garritano (dal 25′ st Borrelli), Insigne (dall’11’ st Caso), Mulattieri. A disposizione: Loria, Marchiano’, Kalaj, Monterisi, Frabotta, Oyono, Oliveri, Lucic, Borrelli, Bocic, Caso, Ciervo, Moro. Allenatore: Grosso.

Reti: al 21′ pt Gudmundsson

Ammonizioni: Boloca, Rohden, Sturaro, Ravanelli

Recupero: nessuno nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa