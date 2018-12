Genoa-Fiorentina, Prandelli: I ragazzi mi stanno seguendo

Cesare Prandelli è molto soddisfatto del pari ottenuto contro la sua ex squadra al Ferraris.

Un punto importante sia sotto l’aspetto Della classifica sia per la prestazione importante con cui è stato conquistato.

Le parole del ex CT della Nazionale non nascondo la felicità per i primi frutti del suo lavoro.

“Nel primo tempo siamo stati in balia della Fiorentina, squadra fisica e tecnica. Noi ci abbassavamo troppo con gli esterni, eravamo in inferiorità numerica a centrocampo; nella ripresa siamo stati più ordinati. Il mio obiettivo qui è valorizzare i giovani, che hanno capacità anche nell’uno contro uno, capire come metterci in campo. Il gruppo mi segue, vedo la loro attenzione e la loro voglia di migliorarsi“.