Genoa-Fiorentina, Ballardini: dobbiamo rimanere concentrati

Ballardini predica attenzione per la sfida del suo Genoa contro la Fiorentina.

“Avranno una spinta in più e ci saranno nuove idee come è giusto che sia quando arriva un nuovo allenatore – ha spiegato l’allenatore rossoblù.

“Ma Hanno dei giocatori di straordinario valore – ha sottolineato Ballardini-. Non pensavano certo di essere oggi in quella posizione di classifica ma hanno dieci partite per rimediare a una stagione che non gli ha detto bene. Tutte queste sono difficoltà enormi per chi gioca contro di loro”.

“Noi siamo contenti e consapevoli di quello che fino ad ora abbiamo fatto ma siamo altrettanti consapevoli delle difficoltà che da qui in avanti andremo ad affrontare. L’errore più grave sarebbe non aver capito che non puoi permetterti di sentirti così sereno. Non è così. Perché il momento in cui ti senti così sereno prendi degli schiaffi e li prendi anche forti”.