Genoa-Fiorentina, Andreazzoli: Siamo stati bravi e concreti

Una serata da ricordare. Tombola! Che Genoa, che gioco, che pubblico! Mister Andreazzoli tira giù il freno come ha fatto la squadra.

“Avevamo chiara l’idea di come affrontare la gara. Siamo stati bravi, concreti e pure belli in certe fasi. I ragazzi sono andati oltre le aspettative. Soffrire nel finale rientrava nella logica delle cose, non essendo riusciti a chiuderla prima. Ecco: abbiamo allenato la capacità di stringere i denti. E’ stato uno spettacolo gradevole, ci tenevamo davanti ai tifosi. Abbiamo creato diverse situazioni, in alcune è stato bravo Dragowsky. Mi sono piaciuti i venti minuti di calcio ossessivo sotto la gradinata nord. Mi pare che la traccia da seguire ci sia. Il blocco di marmo va ancora sbozzato”.