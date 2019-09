Genoa-Fiorentina, Kouamè; Lavoro per migliorarmi

Due partite, due reti. Tante sgroppate. Qualità e quantità, Christian Kouamé ha già raggiunto quota due, e sembra non aver voglia di fermarsi. “Lavoro sempre per migliorarmi, mi esercito quotidianamente con mister Muzzi, che mi spiega alla perfezione i movimenti offensivi giusti”. Cura-Muzzi che sta dando i suoi frutti. Ma l’emozione dopo un gol, quella non cambia mai. “Stanotte farò fatica a dormire sia per il volo che ho domattina per andare in Nazionale, sia per l’adrenalina di questa sera; è il mio primo gol sotto la Nord, che spettacolo!” Non che l’azione personale che ha portato alla marcatura fosse da meno. Dallo stop alla conclusione. Wow.

