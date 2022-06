Genoa favorito nella serie B con pieno di Scudetti e Coppe

Stefan Schwoch primatista di reti nella categoria: 135 gol il record, da i suoi pronostici per il prossimo campionato di Serie B che vede il Genoa favorito.

«Il Genoa per blasone parte favorito, sarà una battaglia con tante squadre storiche: Cagliari, Bari, Palermo, Parma, Venezia. Al solito non mancherà la sorpresa»,

«Ha ragione il direttore Pantaleo Corvino, puoi sbagliare moglie ma non portiere e attaccante. Il Lecce aveva Coda centravanti, ha fatto 20 gol e sono stati promossi. Il bomber da doppia cifra ci vuole, insieme a una buona difesa». L’ultima serie B aveva tra i dirigenti Galliani, Braida, Corvino, navigatori dei mari Champions che ha faticato per risalire: i soldi non bastano, servono idee e intuizioni giuste.

I

l ruolo di Cenerentola, nel senso di comune più piccolo, spetta al Cittadella con 20 mila abitanti. Palermo la capitale della B, con quasi 700 mila, a seguire grandi città come Bari, Genova, Venezia. Negli ultimi anni il campionato è stato palcoscenico importante per tanti allenatori. Il simbolo è Vincenzo Italiano, dopo la promozione e la salvezza in A con lo Spezia ha fatto il salto alla Fiorentina. Lo stesso vale per Zanetti, ex Venezia oggi all’Empoli, o Dionisi scelto dal Sassuolo. «Una volta c’erano mestieranti e allenatori di categoria, ora il campionato propone tecnici preparati con idee nuove e vincenti», analizza Schwoch.

Per vincere un segreto esiste. «Sono gli specialisti della serie B a fare la differenza, più dei grandi nomi