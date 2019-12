Genoa, esonerato Motta: scatta Davide Nicola

Sembra aver preso una nuova svolta l’intricata matassa per la panchina del Grifone.

Stamattina si è svolto un nuovo incontro in casa Genoa per decidere il destino della panchina rossoblù a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti di Criscito e compagni: la dirigenza rossoblù ha in mente Davide Nicola come successore di Thiago Motta dopo le incomprensioni con Lopez e il rifiuto di Ballardini.

In sede è arrivato pochi minuti l’amministratore delegato del club Alessandro Zarbano, si attende il ds Marroccu per il via all’incontro.

Ma sembrano orami decisi i giochi con l’ex giocatore pronto a prendere le mani di una squadra ultima in classifica.