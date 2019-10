Genoa: esonerato Andreazzoli, accordo con Thiago Motta

In dirittura d’arrivo il cambio di panchina nelle fila del Genoa.

Secondo alcune nostre fonti giornalistiche Andreazzoli è stato esonerato già nelle scorse ore anche se manca ancora l’ufficialità sul sito ufficiale del club rossoblù.

Dopo alcuni tira e molla tra i diversi candidati alla panchina del Grifone il Presidente Enrico Preziosi si affida ancora una volta ad un beniamino che porti pace in un ambiente tribolato.

L’incontro avvenuto a Milano si è concluso da poco e definisce l’accordo tra Thiago Motta e il Genoa. Per l’ex mediano del quarto posto targato Gasperini un ritorno sotto la Lanterna dove aveva salutato da Re prima di andare all’Inter del Triplete.

Ora l’esordio in panchina in una situazione molto calda di classifica. Domani il primo allenamento e sabato l’esordio in panchina contro il Brescia in una sfida da dentro o fuori.

L’ennesima scommessa rischiosa che il presidente Preziosi prende, sperando succeda come con il Thiago Motta giocatore rigenerato dal passaggio rossoblù.