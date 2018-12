Genoa-Entella, Boscaglia: I ragazzi non mi deluderanno

Tutti convocati i giocatori dell’Entella in vista della gara di questa sera allo stadio Ferraris con il Genoa in Coppa Italia.

Anche gli infortunati saliranno sul pullman che porterà la squadra a Marassi.

“Si tratta di una gara speciale, per alcuni versi storica – spiega il tecnico Roberto Boscaglia – per questo vogliamo che tutto il nostro gruppo sia presente al Ferraris. Oltre a Currarino anche Pellizzer, Diaw e Caturano accusano problemi fisici e d’accordo con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiare. La Coppa Italia rappresenta una bella vetrina, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro primo obiettivo è il campionato. Di sicuro non andremo a Genova per recitare un ruolo da vittime sacrificali anche se affrontiamo una squadra molto forte con giocatori di grande qualità. Sono sicuro che chi andrà in campo lotterà dal primo all’ultimo minuto e non deluderà la mia fiducia. Tutti uniti per affrontare questa gara a testa alta, lo dobbiamo alla città di Chiavari e ai nostri tifosi che saranno numerosi e tengono a questa sfida in modo particolare”.