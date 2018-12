Pallanuoto, mercoledì di Coppa: bene Recco e Brescia

Netto successo e storico passaggio alle semifinali dell’Euro Cup per il Circolo Canottieri Ortigia che batte ad Atene i greci del Vouliagmeni per 9-6 (parziali 2-2, 2-1, 2-1, 3-2) capovolgendo la sconfitta interna per 8-7. Tra i marcatori spiccano la tripletta di Vapenski e la doppietta di Farmer. In semifinale pure i francesi del CN Marsiglia, gli ungheresi dell’OSC Budapest e i montenegrini dello Jadran di Herceg Novi.

consulta i tabellini

In Champions l’AN Brescia batte in trasferta gli ungheresi dell’Eger per 11-8 (parziali 1-3, 4-2, 2-1, 4-2) con triplette di Christian Presciutti e doppiette di Figlioli, Gallo, Rizzo e Janovic. I lombardi colgono il terzo successo in quattro giornate. Unica sconfitta il 9-8 interno contro la Pro Recco che batte i rumeni della Steaua Bucarest a Bologna per 19-7 (3-3, 6-1, 5-0, 5-3) con dieci giocatori di movimento a segno, poker di Di Fulvio e tripletta di Bukic. I liguri mantengono il primato del girone A a punteggio pieno. Sconfitta che brucia, invece, per la Sport Management col punteggio di 9-8 (3-5, 4-0, 1-2, 1-1) in casa dei croati dello Jug Dubrovnik, che vincono la scontro al vertice del girone B malgrado quattro gol di Luongo e il -2 alla fine del primo tempo, ultimo break di vantaggio dei mastini.