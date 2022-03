Genoa-Empoli, oltre 12 mila spettatori domani al Ferraris

Genoa-Empoli: Gradinata Nord esaurita, Tribuna quasi. Rimangono disponibili tagliandi di Gradinata Sud e Distinti, intercettabili a prezzi d’occasione nel fine settimana su www.sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Ticket Office del Genoa Store in via XII Ottobre 43r., aperto anche domenica (orario 10-19) per gli acquisti last minute. Le biglietterie dello stadio, il giorno della partita, non saranno in servizio. Sono oltre 12mila le presenze assicurate finora al Ferraris e la prevendita, sulla spinta che sta fornendo la tifoseria, sta continuando a buon ritmo con la vendita libera aperta a tutti.

PREZZI: Tariffa Intera (*Ridotta U.16)

Tribuna Inferiore: € 39 (*20)

Distinti: € 18 (*9)

Gradinata Nord: € 9

Gradinata Sud: € 5

Promo U.14 per la Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store: per ogni titolo di accesso (tariffa intera) acquistato un biglietto U.14 omaggio