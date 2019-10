Genoa, è il giorno dell’esordio di mister Thiago Motta

E’ il Thiago-day al Luigi Ferraris. Per il ritorno in panchina di uno dei più grandi campioni ammirati a Marassi con la gloriosa maglia del Genoa. Primi a nascere e vincere. Ultimi a morire. Il tecnico italo-brasiliano ha radunato la squadra al Tower Hotel in mattinata, optando per non portarla al ‘Signorini’ (al lavoro invece gli infortunati per l’iter riabilitativo) per un’ultima rifinitura sul campo. Sta salendo l’adrenalina nel ritiro per una partita fondamentale, anche se restano da giocare ancora tre quarti di campionato. Con il Brescia è un bivio da imboccare sparati. Poco prima delle 19, al termine dell’ultimo breefing, la Freccia Rossoblù muoverà verso il quartiere di Marassi. Poche ore ed è Genoa-Brescia.