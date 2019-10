Pallanuoto, A1M: oggi in vasca la quarta giornata

Senza sosta la serie A1 maschile. Sabato 26 ottobre si gioca la quarta giornata. In testa a punteggio pieno Pro Recco, AN Brescia e CC Ortigia. I campioni d’Italia ospitano la Canottieri Napoli. I lombardi fanno visita alla Lazio Nuoto. I siciliani – in diretta su Waterpolo Channel dalle 15.00 – sono ospiti della RN Savona: match che si preannuncia quanto mai equilibrato ed emozionante. Da evidenziare in rosso, per la lotta salvezza, CN Posillipo-Campolongo Hospital RN Salerno, Telimar Roma Nuoto e Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

4^ giornata – sabato 26 ottobre

15.00 Pro Recco-CC Napoli

Arbitri: Braghini e Zedda

15.00 RN Savona-CC Ortigia – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Ricciotti e Severo

17.00 CN Posillipo-Campolongo Hospital RN Salerno

Arbitri: L. Bianco e Savarese

18.00 Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Navarra e Paoletti

18.00 Telimar-Roma Nuoto

Arbitri: Pinato e Rovida

18.00 Lazio-AN Brescia

Arbitri: Alfi e Frauenfelder

18.00 Sport Management-RN Florentia

Arbitri: Calabrò e Piano

Le dirette di Waterpolo Channel del mese di ottobre

Sabato 5 ottobre

1^ A1 mas Roma Nuoto-CN Posillipo alle 18.00

Sabato 19 ottobre

2^ A1 mas Sport Management-CC Ortigia alle 18.00

Mercoledì 23 ottobre

3^ A1 mas RN Florentia-Iren Genova Quinto alle 20.00

Sabato 26 ottobre

4^ A1 mas RN Savona-CC Ortigia alle 15.00