La conferenza pre derby di Mister Gilardino

Dopo la deludente sconfitta contro il Venezia, il Genoa è tornato ad allenarsi al Signorini, preparando il prossimo impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria. Durante la sessione di scarico, è emersa una preoccupante notizia: Junior Messias ha subito un nuovo guaio muscolare, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore.

Rientro di Miretti: un’opzione per la stracittadina?

In mezzo alle difficoltà, arriva una buona notizia per il Genoa: Fabio Miretti è rientrato in gruppo e potrebbe essere convocato per la stracittadina contro la Sampdoria, magari per giocare qualche minuto. Questo potrebbe essere un preludio al suo esordio in campionato con la maglia rossoblù, previsto per domenica contro la sua ex squadra, la Juventus.

La conferenza pre derby di Mister Gilardino