Salone Nautico 2024: chiusura con 120.864 visitatori

Un incremento del 2,19% rispetto al 2023. La 65esima edizione si terrà a Genova dal 18 al 23 settembre 2025

Il Salone Nautico Internazionale di Genova chiude la sua 64esima edizione con un nuovo successo. Alle ore 14:00 del 24 settembre, giorno di chiusura, il Salone ha registrato 120.864 visitatori, segnando un aumento del 2,19% rispetto all’edizione 2023, nonostante il meteo sfavorevole.

Numeri in crescita: espositori, barche e prove in mare

Con 1.052 brand esposti e 1.030 imbarcazioni in mostra, la superficie espositiva del Salone ha raggiunto i 220mila metri quadrati, di cui l’85% all’aperto. Notevole anche l’incremento delle prove in mare: 3.855 uscite, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente.

Innovazione e media coverage

Quest’anno il Salone ha presentato oltre 100 novità e 30 première. Sono stati organizzati 125 convegni e workshop, e si è registrato un incremento del 1,58% dei giornalisti accreditati, con 1.154 professionisti della stampa presenti e 2.416 articoli pubblicati durante la manifestazione (+5,3% rispetto al 2023).

Il Salone come punto di riferimento per l’industria nautica

Il Presidente de I Saloni Nautici, Andrea Razeto, ha sottolineato come l’edizione 2024 del Salone abbia segnato una svolta per il settore, dopo un inizio di stagione meno dinamico. Questo successo è attribuibile anche alla riorganizzazione e all’aggiornamento dell’esposizione.

Il Salone ha mantenuto il suo ruolo di piattaforma per il confronto tra la filiera nautica, il governo e le istituzioni pubbliche, presentando i provvedimenti a sostegno del settore. Tra i punti più rilevanti, l’approvazione del Regolamento di attuazione al Codice della nautica, che introduce importanti novità per il settore, come il patentino nautico per i 16enni e semplificazioni per la piccola nautica e i superyacht.

Il supporto delle istituzioni

Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, ha elogiato l’attenzione del governo verso le esigenze del settore e ha espresso fiducia nell’inserimento delle richieste del comparto nautico nel DDL Blue economy.

La 64esima edizione ha accolto numerose figure istituzionali di rilievo, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, e il Ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Un salone che guarda al futuro

Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha celebrato il Salone Nautico come un’eccellenza mondiale, un’importante vetrina per Genova e la Liguria, e ha ribadito l’impegno della città a consolidare il proprio ruolo a livello internazionale.

ICE Agenzia, in collaborazione con Confindustria Nautica, ha contribuito al successo della manifestazione, organizzando la partecipazione di delegazioni di giornalisti e buyer esteri provenienti da oltre 30 Paesi e 5 continenti.

Le date della 65esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova sono già state annunciate: si terrà dal 18 al 23 settembre 2025.