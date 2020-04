Genoa, ds Marroccu: Nicola intuizione di Preziosi

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato della stagione rossoblu soffermandosi su cosa è cambiato dopo Natale.

“Fondamentale è stata la feroce determinazione del presidente nel voler salvare il Genoa. Lo si è visto nel mercato di gennaio, guardando come ci siamo mossi noi e come invece si sono mossi altri club. Poi c’è stata la scelta dell’allenatore. Vorrei poter dire che è stata una mia idea ma invece è di nuovo tutta un’intuizione del presidente. Abbiamo deciso di puntare su giocatori che avevano già vissuto il Genoa e che erano in cerca di riscatto. Perin veniva dall’infortunio, Behrami era dimenticato in Svizzera, Masiello giocava a singhiozzo, tanto per fare qualche esempio. Poi, c’è Villa Rostan. Gli esoneri di due allenatori e un ds avevano lasciato strascichi, alla fine ci si è trovati compatti nell’accantonare l’io per lasciare spazio al noi. Quando il Genoa è unito, è più forte”.