Genoa, domani il Grifone riprende i lavori

Il Grifone di mister Prandelli è pronto per cominciare l’iter settimanale che porterà alla ventitreesima di Serie A TIM. Appuntamento fissato a martedì. Per analizzare aspetti positivi e criticità della partita con i neroverdi, con un occhio già puntato verso il lunch-match di domenica allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, fresco di vittoria a San Siro. Ma anche per i rossoblù sono quattro i punti nelle ultime due. E la voglia di dare continuità è tanta. Per cercare punti che avvicinino la nave del Grifone verso la salvezza, sia che ci sia o non ci sia Piatek da ora in avanti.