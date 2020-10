Genoa, diciassette superstiti in allenamento oggi

Senza diciassette giocatori in isolamento, in aggiunta a chi è impegnato fuori, a causa della positività riscontrata al virus Covid-19, chi è utilizzabile al momento, integrato dai ragazzi della Primavera, ha portato a termine il quarto allenamento della settimana. Un briciolo di continuità, se non altro, dopo una settimana, quella passata, in cui l’attività era stata ridotta a una seduta per un gruppo assai ristretto. Il Genoa prosegue l’attività in un mare di difficoltà, con l’agenda degli impegni dettata dagli esiti dei controlli che vengono fatti. Sul campo lo staff tecnico sta raschiando il barile per allenare lo spirito del gruppo e andare avanti con il lavoro.