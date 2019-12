Genoa decimo per punti conquistati nel decennio

Fanalino di coda nell’anno solare per numero di punti conquistati (29), in una graduatoria che non tiene conto delle squadre neopromosse o retrocesse. Decimo invece nella classifica dei punti conquistati nel decennio di Serie A Tim che sta passando in archivio, ovvero nel periodo compreso dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019. Sono stati 433 i punti collezionati in questi due lustri dal Grifone. Nel ranking svetta la Juventus con la bellezza di 852 punti. I bianconeri sono seguiti dal Napoli (744), dalla Roma (733), dall’Inter (658), dal Milan (655), dalla Lazio (635), dalla Fiorentina (558), dall’Udinese (492) e dall’Atalanta (480). Questi i team che precedono il Genoa.