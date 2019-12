Genoa, pali e traverse non girano bene al Grifone

Non dice bene il saldo tra pali/traverse colpite e quello dei legni timbrati invece dagli avversari.

Con il tempo che c’è per raddrizzare la stagione, chissà che il nuovo anno non porti una inversione di rotta pure sotto questo aspetto. In base alla statistica realizzata, in questi diciassette turni di campionato i giocatori del Grifone hanno colpito per sette volte montanti o traverse, a fronte di sole due da parte degli avversari. Qualche punticino in più, al di là delle carenze evidenziate a cui il club sta cercando di porre rimedio alla riapertura del calcio-mercato, sarebbe potuto arrivare di lì.

Classifica dei pali e traverse colpite: Napoli (12), Verona (10), Lazio (8), Genoa (7), Atalanta (7), Bologna (7), Inter (7), Juventus (7), Milan (7), Roma (7), Parma (5), Sampdoria (5), Sassuolo (5), Brescia (3), Cagliari (3), Fiorentina (3), Udinese (3), Lecce (2), Spal (1), Torino (1).

Classifica dei pali e traverse a favore: Sassuolo (10), Roma (9), Spal (8), Udinese (8), Verona (7), Milan (7), Brescia (6), Cagliari (6), Juventus (6), Napoli (6), Torino (6), Atalanta (5), Fiorentina (5), Lecce (5), Bologna (4), Lazio (4), Parma (3), Genoa (2), Inter (2), Sampdoria (2).