Genoa, dal 24 luglio secondo ritiro in Francia

Si gira pagina dopo aver chiuso il capitolo primo dei ritiri estivi. A Neustift il Grifone ha eseguito il rodaggio e disputato le amichevoli contro Fc Stubai e Wacker Innsbruck. Dopo il test con l’Olympique Lyonnais, la comitiva torna a Genova. Tre giorni di stacco e poi la ripartenza per un secondo periodo in Francia. Appuntamento il 24 quando si uniranno Radu e Zapata di rientro dalle ferie post nazionale. Mister Andreazzoli e la squadra soggiorneranno a Dinard, località che si affaccia sull’Atlantico, sino al 1° agosto (prevista un’amichevole il 28 con una rappresentativa locale). In seguito il trasferimento in altre due città per le partite, in via di ufficializzazione all’inizio della settimana prossima, contro due squadre della Ligue 1 (2 e 4 agosto).