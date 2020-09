Genoa-Crotone, Destro: Importante tornare a segnare

Sei minuti per avventarsi come un Leone, il nome del primo figlio e andare incontro a una stagione che dovrà essere diversa. Per lui e per la squadra. Mattia Destro si presenta con il sorriso dei giorni belli alla postazione di DAZN. Un gol, una traversa. Tre punti e una partenza sprint. Soprattutto uno spirito di sacrificio, come i compagni, elogiato da mister Maran nel post partita. “Giocare per la squadra, come si dice, era un obiettivo e anche tornare al gol è stato importante. Era da parecchio che non ne facevo. A livello di approccio mi sono ripromesso di dare di più: quello che ho fatto prima non è bastato. La prestazione della domenica rispecchia il lavoro che si fa in settimana da parte di tutti. L’abbiamo preparata benissimo la partita in questi giorni. Ne abbiamo parlato tra di noi. Quest’anno vogliamo scendere in campo per giocarcela contro tutti senza paura. Già nella trasferta di Napoli potremo verificare se possiamo esprimerci a certi livelli contro avversari così forti”.