Genoa-Crotone, Pjaca: Non mi aspettavo questo esordio

Esordio con gol e vittoria. E’ arrivato venerdì, si è allenato sabato, ha segnato domenica. Gli sono bastati sette minuti, nel match contro il Crotone, per scaricare in porta la sua voglia di fare una grande stagione. Marko Pjaca ha messo in fila le parole nella superflash, come gli avversari sul terreno di gioco. Così a botta calda. “Non mi aspettavo un inserimento così veloce, forse solo in un sogno. E’ iniziata bene, è una vittoria importante. Non c’è voluto molto per convincermi a venire. Volevo venire qui, volevo giocare. Spero di avere una bella esperienza a Genova, di aiutare la squadra e di fare un’annata buona insieme ai compagni. Bisogna lavorare tantissimo, avere voglia e fortuna. Ghiglione mi ha dato un passaggio bellissimo. Non conta chi fa gol, conta giocare bene e cercare di vincere. Mi sembra un bel gruppo con bravi ragazzi e giocatori. Penso che avremo modo di toglierci delle soddisfazioni”.

foto da sito Genoacfc