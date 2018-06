Genoa, Criscito: Tornare una scelta di cuore

Mimmo Criscito oggi si è ripresentato al suo mondo, quell’universo rossoblù che aveva lasciato 7 anni fa per andare in Russia ma da cui in realtà non è mai completamente uscito.

“Ho fatto una scelta di cuore, ho rinunciato a tanti soldi dello Zenit per poter tornare qui, casa mia. Me ne sono andato fisicamente ma il mio cuore è rimasto sempre qui”.

“Voglio trasmettere ai miei compagni cosa vuol dire giocare per il club più antico d’Italia e non vedo l’ora di tornare a giocare il derby e a calcare il prato verde del Ferraris”.

E su Perin chiude “Abbiamo perso un grande portiere ma Federico Marchetti, con cui ho condiviso un esperienza in Nazionale, saprà sostituirlo al meglio”.

